Известно, к чему приводит частое зевание

Специалисты в области медицины провели исследование и определили, что слишком частое зевание свидетельствует об усталости и необходимости хотя бы кратковременного отдыха.

Зевание является нормальным процессом, который происходит с каждым человеком. Нередко зевание считают следствием недостаточно качественного отдыха в ночное время. В ходе проведенного исследования медики выяснили, что среднесуточная норма зевания составляет 7-23 раза. Также эксперты определили, что нередко особенно частое зевание является следствия развития совершенно других проблем, среди которых, например, лишний вес. Нередко зевота преследует людей, которые перенесли инсульт.

Кроме того, зевоту можно считать сигналом о поражении ствола головного мозга, который отвечает за жевательные и мимические мускулатуры. В любом случае чрезмерно частая зевота должна быть проанализирована специалистом.

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