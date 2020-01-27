В Гонконге заявили о десятках тысяч заболевших коронавирусом в Ухане

Эксперты медицинского факультета Университета Гонконга сообщили, что только городе Ухань может насчитываться более 40 тыс. зараженных новым коронавирусом.
«По состоянию на субботу около 44 тыс. человек в Ухане могут, вероятно, считаться зараженными новым вирусом», – сказано в сообщении медицинского факультета, передает «Интерфакс».
Отмечается, что медики использовали специальную математическую модель расчета темпов распространения вируса. При этом в полученное число вошли и те, у кого симптомы вируса еще не проявились, так как пока идет инкубационный период.
По последним данным, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, скончался 81 человек, заразились – более 2 тыс. 800. Власти КНР объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Эпидемия охватила почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы.
Ранее для отслеживания распространения коронавируса в режиме онлайн был создан сайт.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сегодня, 27 января, в 75-ю годовщину освобождения нацистского концентрационного лагеря смерти Аушвиц-Биркенау во всем мире проходят соответствующие мероприятия. Почтить память погибших и отдать дань выжившим в этой трагедии по традиции решили и члены британской королевской семьи. Рано утром Кейт Миддлтон представила свой новый исторический фотопроект. К Международному дню памяти жертв Холокоста она сфотографировала выживших в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- OnePlus 8 Pro прошел тестирование в Geekbench / 11 января
- Мнение: Главная тайна 20-летнего правления Путина! / 25 декабря
- В Москве пьяный стритрейсер насмерть сбил трех человек / 7 декабря
- Президент Qualcomm заявил, что в скором времени смартфоны заменят смарт-очки / 3 декабря
- Появилось рендерное изображение обновлённого седана Hyundai Solaris для России / 4 декабря
- Мнение: Инфляция-2019. Итоги. Жадность и безразличие / 4 января
- «Я не собираюсь уходить в тень. Меня все это теперь касается» / 2 января
- Мнение: Вот так Ниночка! / 22 января