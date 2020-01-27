Ученые: Инопланетяне могут скрываться среди людей в темной биосфере

Учёные из Великобритании считают, что инопланетяне могут скрываться среди людей в тёмной биосфере. Человечество не может их обнаружить из-за ограниченности восприятия и возможностей.

Теорию о существовании инопланетян в другой сфере или измерении выдвинула Хелен Шерман из Великобритании. Она является первой британской женщиной-астронавтом и при этом дипломированным химиком в Имперском колледже Лондона. Исходя из мнения учёного, человечество пытается отыскать инопланетную жизнь по внешнему образу и подобию человека. В частности, состоящую из такой же плоти и крови на основе углеводородов и азота. Этот подход слишком ограничен, ведь во Вселенной существует огромное количество других планет и даже измерений, которые пока не удалось изучить. Именно поэтому инопланетная жизнь может уже сейчас находиться среди нас, просто человек не может видеть и ощущать её.

Хелен Шерман объяснила, учёным нужно перестать искать человекоподобную жизнь и заняться изучением тёмной биосферы, где и могут жить сущности с других планет. Также не лишним будет изучить микроскопический мир, ведь вполне возможно инопланетная жизнь настолько маленькая, что без специального оборудования её невозможно увидеть. Пришельцы могут оказаться меньше простейших бактерий, тем самым скрываясь на планете без особых трудностей.

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