Зеленский заявил о косвенной вине СССР в Холокосте

Украина солидарна с Польшей в том, что в начале Второй мировой войны и Холокосте виновен Советский Союз, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», – передает слова Зеленского «Страна».

Зеленский добавил, что всем демократическим государствам необходимо объединить усилия.

«Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий», – сказал Зеленский.

Ранее Дуда предложил Зеленскому совместно почтить память польских и украинских солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.

До этого в Польше раскритиковали Дуду за отсутствие президента Владимира Путина на годовщине в Освенциме, где находится в понедельник Зеленский.

Газета ВЗГЛЯД писала о немецких политиках, которые также обвинили СССР в начале Второй мировой войны.





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