В правительстве не увидели необходимости закрывать границу с Китаем

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на данный момент нет необходимости закрывать границу с Китаем из-за распространения нового коронавируса.

Об этом информирует РИА «Новости».

По последним данным, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, скончался 81 человек, заразились – более 2 тыс. 800. Власти КНР объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Эпидемия охватила почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы.

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