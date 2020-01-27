Создан сайт для отслеживания распространения коронавируса

Специалисты исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) Университета Джонса Хопкинса в США разработали онлайн-карту, на которой можно отследить распространение коронавируса.
Данная онлайн-карта в режиме реального времени показывает актуальную информацию о количестве заболевших и умерших в конкретных странах. В ее основе данные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
По последним данным, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, скончался 81 человек, заразились – более 2 тыс. 800. Власти КНР объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Эпидемия охватила почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы.
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