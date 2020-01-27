Звезды уверены в надобности лечения Ирины Отиевой от «алкогольного пристрастия»

Российские звезды пришли на передачу «Прямой эфир», где рассказали о нынешней жизни Ирины Отиевой. По их мнению, она злоупотребляет алкоголем, в связи с чем ей нужно лечение.

Ирину Отиеву называют соперницей Ларисы Долиной на сцене, она хорошо поет в жанре джаз. Артистка исполнила песню «Последняя поэма» в киноленте «Вам и не снилось», что принесло ей большую славу. Между тем, позже Отиева прекратила выходить в свет и гастролировать. Не так давно коллеги знаменитости забили тревогу, считая, что у той — стресс и пристрастие к спиртным напиткам.

В студию шоу пришел экс-возлюбленный Ирины Отиевой Александр Пищиков, который в свое время хотел жениться на певице. Некогда она спасла его от алкогольной зависимости, и теперь артист уже не пьет 10 лет. Отиева «грудью вставала», чтобы ее кавалер не тянулся к бутылке, и это только положительно сказалось на нем. Разрушили их любовь родные, не желавшие счастья влюбленным.

Гостем шоу стал и Никас Сафронов единственный, кто пришел на юбилей исполнительницы. Он прекрасно знает, как звезда сейчас живет. Тогда художник принес Отиевой подарок, которому она очень обрадовалась. Живописец назвал ее одной из самых лучших джазовых певиц, признав подругу «надломленным ранимым человеком с тонкой психикой». Ирина Мирошниченко пришла в шок, увидев Отиеву. Актриса считает, что та больна, и ей требуется лечение.

Сама знаменитость отметила, сейчас ей страшно от сложившегося положения, связанного с ней. Певица расстроена нежеланием коллег общаться с ней. «От меня отвернулись все. Когда я была на пике, все звонили и приезжали», — пожаловалась Отиева.

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