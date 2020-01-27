Маликов: «Бабушка отгоняла поклонниц от меня и грозила обсыпать перцем»

Дмитрий Маликов рассказал, как в юности бабушка, прогоняя поклонниц, грозила обсыпать их солью и перцем. Ранняя слава внука тревожила верную защитницу, и она сопровождала его на гастролях.

Впервые появившись на экранах телевизоров в 17 лет, певец лишил покоя миллионы девушек. Привлекательная внешность, роскошные волосы, интеллигентное поведение на сцене и мягкий лирический тембр голоса покорил сердца целой армии фанаток. Через два года уже стадионы не могли вместить желающих увидеть своего кумира «не во сне, а наяву». Пришедшая слава в группе «Самоцветы» не позволила его родителям разбогатеть, и помощь сына пришлась очень кстати. Маликов в программе «Однажды…» на НТВ вспомнил, как любимая бабушка перцем и солью «боролась» с особенно настойчивыми почитательницами его таланта, которые даже приводили детей, якобы рожденных от её ненаглядного внука.

Первой гражданской супругой популярного певца стала Наталья Ветлицкая, но их отношения были прерваны через шесть лет. А с 1992 года его избранницей является успешный дизайнер Елена Маликова-Изаксон. Через два года пара отпразднует жемчужную свадьбу.

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