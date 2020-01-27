В Москве из гостиницы эвакуировали 700 человек из-за угрозы взрыва

В Москве из гостиницы «Останкино» эвакуировали в срочном порядке около 700 человек из-за угрозы взрыва самодельного устройства. Информация о минировании не подтвердилась, и здание оказалось полностью безопасным.

Информация о минировании гостиницы «Останкино» на северо-востоке Москвые поступила от анонимного источника. Правоохранительные органы незамедлительно прибыли на место и провели массовую эвакуацию из здания под угрозой взрыва. В общем удалось вывести около 700 человек, после чего началась детальная проверка всех этажей. По итогу, как отметили сотрудники полиции, ничего не удалось найти. Информацию посчитали ложной.

Это не первый раз, когда в правоохранительные органы Москвы поступает анонимное сообщение якобы о минировании зданий и мест массового скопления людей, включая Храм Христа Спасителя. Несмотря на все сообщения, никаких взрывных устройств на территориях обнаружено не было. В ФСБ удалось обнаружить, откуда была сделана рассылка сообщений. Интернет-сервис расположен на территории Нидерландов.

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