Газета в Крыму назвала полуостров «украино-татарским»

27.01.2020, 18:30, Новости дня

В пятницу в выпуске «Крымской газеты» был опубликован сканворд с вопросом об «украино-татарском полуострове».

Ответом на этот вопрос является слово из четырех букв, информирует ForPost.

Портал утверждает, что номер «Крымской газеты» с этим сканвордом уже очень сложно найти.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, на котором более 96% участников выступили за воссоединение с Россией. Позже президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова окончательно закрыт.



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