Газета в Крыму назвала полуостров «украино-татарским»

В пятницу в выпуске «Крымской газеты» был опубликован сканворд с вопросом об «украино-татарском полуострове».
Ответом на этот вопрос является слово из четырех букв, информирует ForPost.
Портал утверждает, что номер «Крымской газеты» с этим сканвордом уже очень сложно найти.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, на котором более 96% участников выступили за воссоединение с Россией. Позже президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова окончательно закрыт.
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