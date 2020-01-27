Ахметов купил один из самых дорогих особняков в мире

27.01.2020, 18:30, Новости дня

Роскошный особняк на территории Французской Ривьеры, который ранее принадлежал Campari Group, перешел в собственность украинского миллиардера Рината Ахметова. Покупка обошлась в €200 млн, сообщило 27 января издание Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки.

Виллу в Сен-Жан-Кап-Ферра, известную как Villa Les Cedres, итальянский производитель напитков выставил на продажу в 2019  году.

Холдинг Ахметова СКМ отказался комментировать, будет ли особняк использоваться как частная резиденция. Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию, заявили в СКМ.

Ахметов – самый богатый украинец по версии Forbes; в 2019 году его состояние издание оценило в $6 млрд.

В 2011 году Ахметов заплатил £136 млн фунтов за квартиру в лондонском комплексе One Hyde Park, на тот момент это была самая дорогая квартира в Великобритании, напоминает Financial Times.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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