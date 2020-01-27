СМИ уличили Яшина в повышении собственной зарплаты на 62%

Главу муниципального округа Москвы Красносельский Илью Яшина уличили в повышении расходов на свою зарплату. По данным СМИ, за последние три года его зарплата выросла на 62% – примерно на 1,2 млн рублей.

Согласно фрагментам ведомственной структуры расходов бюджета муниципалитета, Яшин в 2018 году получал 1,87 млн рублей, а в 2020 году были утверждены расходы в размере 3,04 млн рублей, информирует «Ридус» со ссылкой на сообщество «Фонд бабла с коррупцией».

Издание также напомнило, как в прошлом году Яшин возмущался росту расходов на оплату труда чиновников и депутатов на 13% и был не согласен с тем, что из столичного бюджета выделили «всего» 0,19% на муниципалитеты. По его мнению, около 20 млн рублей для бюджета «Красносельского» в 2020 году недостаточно.

Ранее сообщалось, что Яшина обвинили в использовании служебного положения для агитации.

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