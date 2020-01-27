Вторая жена артиста Татьяна Власова вспомнила о трагической смерти дочери Джигарханяна. Воссоединившись после развода и скандальной истории с Цымбалюк-Романовской, экс-супруги снова вместе.

Судьба человека, а именно такое название носит программа, в которой она выступала, бывает настолько сложной и непредсказуемой, что люди не перестают поражаться её неожиданным поворотам. Любимый многими талантливый актер, оказалось, пережил не одно страшное испытание в своей жизни. Через два года после рождения единственной дочери Елены умирает первая жена актера, а в возрасте 23 года уходит из жизни и молодая девушка. Власова, рассказывая о трагическом периоде в их совместной жизни с Арменом Джигарханяном, вспоминает, как мужественно он перенес самое страшное для родителей испытание судьбы. Каждый выход в театре становился возможным только после приема лекарственных препаратов. Тяжело было и Власовой, вырастившей Елену и заменившей ей мать. Бесконечными слезами она изливала свое горе, в то время как актер не мог даже выплакаться, проживая на сцене чужую судьбу.

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Не осталась равнодушной к страданиям Джигарханяна, душевным и физическим, Татьяна Власова и сейчас. Невзирая на официальное расторжение брака, она бросила наладившуюся жизнь в Америке, чтобы помочь бывшему мужу в трудное время.

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