«Ищите, кому это выгодно»: Доктор Александр Мясников отозвался о панике вокруг коронавируса

27.01.2020, 18:21, Разное

Александр Мясников, доктор, пояснил свое мнение о ситуации, вызванной коронавирусом. Он считает, что ажиотаж имеет прямое отношение к нагнетанию СМИ во всем мире и нужно искать, кому это выгодно.
Александр Мясников разъяснил, такое обсуждение проблемы необходимо, ведь все равно сохраняется возможность разрастания инфекционной болезни в катастрофу мирового масштаба. Но он уверяет, нужно успокоится, так как быстро бедствие не может случится. Врач привел пример прошлые эпидемии, которыми так запугивали людей, но как только организации здравоохранения обретали деньги, чтобы обуздать проблему, паника прекращалась.

Медик привел данные эпидемий, от которых страдало или умерло столько женщин и мужчин, сколько в большом городе с миллионным количеством жителей от гриппа. Если говорить о коронавирусе, то охвачено 0,00000024% населения Поднебесной. Итого, печальный исход составит около 10%, что соотносится к количеству средней смерти от пневмонии, которая требует госпитализации. Александр Мясников считает, в сложившейся ситуации, необходимо искать того, кому все это приносит выгоду.



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