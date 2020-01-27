Автомобили могут вручать инвалидам-колясочникам в РФ

27.01.2020, 18:21, Разное

В РФ всем инвалидам на колясках могут бесплатно выдавать автомобили. Соответственный законопроект рассмотрит Госдума.
Первый заместитель главы комитета парламента страны по природным ресурсам и земельным отношениям Василий Власов заявил в интервью столичным изданиям о готовности создать законопроект, по которому каждый колясочник в РФ может получать от государства автомобиль. Для его принятия членам Госдумы нужно изучить документ.

В начале текущего года в парламент внесли законопроект, согласно которому граждане с ограниченными возможностями в случае его принятия получат право бесплатного проезда по платным магистралям. Ту же возможность получат и водители, которые станут перевозить людей с инвалидностью. По мнению авторов проекта, нововведение поспособствует улучшению доступной среды для таких граждан.



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