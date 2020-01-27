В реестр запрещенных сайтов попала страница Викитеки с книгой Владимира Даля

Роскомнадзор уведомил «Викимедиа РУ» о внесении страницы с книгой Владимира Даля «Записка о ритуальных убийствах» в реестр запрещенных сайтов, сообщил исполнительный директор компании Станислав Козловский.

«Роскомнадзор прислал уведомление, что страница Викитеки с книгой Владимира Даля «Записка о ритуальных убийствах», написанная им по приказу Министра внутренних дел РФ в 1844 году, внесена в Реестр запрещенных сайтов», – сообщил Козловский в своем Twitter.

В уведомлении Роскомндазора говорится, что это сделано на основании решения Оренбургского областного суда от 13 августа 2014 года, который внес страницу в реестр запрещенных сайтов.

До этого еще в 2010 году Ленинский районный суд города Оренбурга признал экстремистской брошюру «Записка о ритуальных убийствах», после чего Минюст включил ее в Федеральный список экстремистских материалов под номером 1494.

Полное название книги «Записка о ритуальных убийствах» – «Разыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их». Это аналитическая записка, изданная в виде отдельной книги, подготовленная в 1844 году по приказу министра внутренних дел Российской империи Льва Перовского. В ней хасидам (религиозное течение в иудаизме) приписывается употребление крови христиан в ритуальных целях. Авторство Даля носит спорный характер – одним из предполагаемых авторов называется директор департамента духовных дел иностранных исповеданий тайный советник Валерий Скрипицын.

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