Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Пекине

Власти Пекина заявили о первом зарегистрированном случае смерти человека от нового коронавируса, сообщило Центральное телевидение Китая.
В столице Китая число зараженных увеличилось на восемь человек и составило 80 заболевших, передает ТАСС.
По последним данным, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, скончался 81 человек, заразились – более 2 тыс. 800.
Власти КНР объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Эпидемия охватила почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.
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