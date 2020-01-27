Володин передал президенту Ирана приветствие от Путина

27.01.2020, 18:18, Разное

С Рухани спикер встретился в рамках визита делегации Госдумы в Иран. «Вячеслав Володин передал слова приветствия и самые теплые пожелания от президента России Владимира Путина», – сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

На встрече обсуждались вопросы развития двусторонних отношений. Также Володин рассказал Рухани об итогах заседания межпарламентской комиссии двух стран.

На ней спикер Госдумы, в частности, призвал укреплять товарооборот России и Ирана в условиях американских санкций. При этом он отметил рост расчетов в национальных валютах.

В Тегеране председатель нижней палаты встретился со своим коллегой, главой Меджлиса Ирана Али Лариджани. Законодатели обсудили развитие межпарламентского сотрудничества. Это важно для преодоления общих угроз, подчеркнул Вячеслав Володин.

Напомним, Москва и Тегеран реализуют несколько межпарламентских форматов. Среди них Конференция спикеров по региональному сотрудничеству и безопасности, Совещание спикеров стран Евразии. По словам Володина, эти форматы доказали свою эффективность.



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