Землетрясение в Турции. Число жертв увеличилось до 41

По состоянию на 27 января число погибших при землетрясении на востоке Турции достигло 41, сообщило турецкое Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
Спасателям удалось спасти из-под обломков 45 человек.
В районе землетрясения продолжаются поисковые работы.
Из 1607 пострадавших 1523 человека уже выписали из больницы, еще 84 продолжают оставаться на лечении.
Ранее было известно о 38 погибших.
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 24 января в 20.55 по местному времени (19.55 по Киеву). Оно затронуло провинции Малатья и Элазыг. После землетрясения было зафиксировано 228 толчков магнитудой 4,0 и выше. Толчки ощущались в 13 провинциях Турции и на севере Сирии.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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