КСУ не будет рассматривать законы о статусе Донбасса и амнистии боевиков

Конституционный суд Украины отказался проверять конституционность законов об особом статусе Донбасса и амнистии боевиков. Об этом 27 января сообщили на сайте КСУ.

Большая палата Конституционного суда отказала в рассмотрении конституционного представления 53 депутатов Верховной рады 8-го созыва, которое инициировало еще «Объединение «Самопомич».

Депутаты просили признать неконституционными законы «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, последний – до 31 декабря 2019 года.

В статье 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

12 декабря Верховная Рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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