Задержанный в ЕС фигурант дела Гандзюк Левин изменил внешность – прокуратура Болгарии

Вероятный организатор убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексей Москаленко (Левин) изменил внешность так, что не был похож на фото из базы Интерпола. Об этом спикер генеральной прокуратуры Болгарии Сийка Милева рассказала во время брифинга 27 января, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел страны.

По ее словам, Левина идентифицировали по отпечаткам пальцев.

Как пишет издание «Флагман», Милева сообщила, что во время задержания у украинца изъяли два паспорта и сим-карты. Ему запретили покидать территорию Болгарии, в ближайшее время суд решит, избирать ли ему меру пресечения.

Глава национальной полиции Христо Терзийский рассказал, что Левин попал в Болгарию через Румынию в 2018 году, пройдя через пограничный контрольно-пропускной пункт «Дуранкулак». По его словам, Левин не был официально зарегистрирован в Болгарии.

Болгарские правоохранители не называли имени украинского гражданина во время брифинга, но сообщили, что это задержанный 24 января вероятный организатор нападения на украинскую активистку, которая умерла после того, как ее облили кислотой.

27 января Левина доставили в суд в Бургасе, где в ближайшее время будет рассмотрено ходатайство о его временном задержании на 40 суток – до принятия решения по запроса об экстрадиции в Украину, отмечает «Флагман».

О задержании Левина в Болгарии Офис генпрокурора Украины сообщил 24 января 2020 года. Источники ZN.UA в СБУ рассказали, что сроки его экстрадиции в Украину могут затянуться на годы.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают Левина организатором преступления, он был заочно арестован, скрывался за рубежом. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. По данным Генпрокуратуры, он частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была «личная неприязнь» к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе.

Отец и друзья активистки считают, что, кроме Мангера, заказчиками нападения могут быть бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его бывший заместитель Евгений Рищук. Мангер, Рищук и Гордеев отрицают свою причастность к преступлению.

Фигурантом дела выступал также экс-помощник бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его действия квалифицированы как сокрытие преступления. Сейчас Павловский находится под арестом в рамках другого уголовного производства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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