Как в Польше отмечают 75-летие освобождения Освенцима

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, установленный Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года.

Памятная дата была выбрана не случайно – 27 января 1945 года советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (немецкое название – «Аушвиц – Биркенау»), находившийся на территории Верхней Силезии. Кстати, в мировой практике принято называть лагерь смерти Аушвицем, а не Освенцимом, поскольку именно это наименование бытовало в Третьем рейхе. Хотя в России по инерции советских времен чаще используется польское название.

В этом году памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины оказались разделенными между Израилем и Польшей. На прошлой неделе церемонии в память о жертвах трагедии проходили в Иерусалиме, а 27 января – в Польше. Наряду с президентом страны Анджеем Дудой в них принимают участие высокопоставленные представители нескольких десятков государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай, а также председатель Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер. Почетными гостями стали и бывшие узники нацистского лагеря смерти.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» поинтересовалась у польских экспертов, как в их стране преподают историю Второй мировой войны, и в частности – трагическую историю Холокоста? И как в этой связи преподносится роль Красной армии в освобождении Польши от вермахта в период 1944 – 45 годов?

«О Холокосте в Польше говорится, как о самом большом геноциде в истории человечества»

Сотрудник Польского института международных отношений Лукаш Ясина (Łukasz Jasina) подчеркивает, что в Польше бережно хранят память о событиях Второй мировой войны, а на местах бывших лагерей смерти открыты мемориальные комплексы. «Это – государственные музеи, деньги на которые дает только польское правительство. Что же касается Холокоста – то это самая важная часть народной памяти поляков. У нас выходит много книг на эту тему – пожалуй, больше, чем в любой другой стране Центральной и Восточной Европы.

День памяти жертв Холокоста – очень важная дата в нашем календаре, поэтому памятные мероприятия проходят 27 января по всей стране, даже в самых маленьких городах, таких, как Хрубешув, где я родился. Потому что польские евреи жили по всей стране.

Но, конечно, мы помним не только о трех миллионах польских евреев, ставших жертвами Холокоста, но и обо всех шести миллионах польских граждан всех национальностей , которые погибли во время II Мировой войны», – отметил Лукаш Ясина в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Политический обозреватель Витольд Юраш (Witold Jurasz) подтвердил слова своего коллеги: «О Холокосте в Польше говорится, как о самом большом геноциде в истории человечества. Для нас это – очень близкая история, поскольку большинство погибших в концлагерях на территории Польши, были польскими евреями, то есть – нашими согражданами.

Холокост был нашей национальной трагедией, ведь мы гордимся тем, что Польша была многонациональным государством, а в результате того, что сделали немцы, мы утратили часть нашего разнообразия».

Касаясь роли Красной армии в период Второй мировой, Витольд Юраш напоминает, что в разные годы и роль ее была разной. «В 1939 году она принесла Польше не освобождение, а оккупацию и убийства. Вслед за рядовыми мальчишками-красноармейцами пришли палачи из НКВД, которые стали убивать поляков с первого же дня. И мы никак не можем понять, как это возможно, что в России эти палачи воспринимаются чуть ли, не как герои. Кстати, в Германии, в отличие от России палачей называют палачами.

Если же мы перейдем к событиям 1944 – 1945 годов, то это уже все-таки другое дело. С одной стороны, конечно, Красная армия освобождала нас от нацисткой немецкой оккупации. Но дело в том, что следом за Красной армией, опять же, шли палачи из НКВД. Но я бы не стал напрямую сравнивать это с тем, что было в 1939 году, потому что в конце войны НКВД не устраивало расстрелов на улицах, как это было во время немецкой оккупации. Но, с другой стороны, были и аресты, и убийства людей», – уточняет Витольд Юраш.

По мнению политолога, отличие в восприятия России странами Западной Европы и Польшей в том, что, например, для французов, Россия – это страна Пушкина и Тургенева, … «А для нас это страна, где были Берия, Ягода и Меркулов. Хотя мы тоже не забываем и про Пушкина, и про Тургенева, и про мою любимую Земфиру».

На памятной церемонии в Освенциме президент Польши Анджей Дуда сказал: «Я с большим сожалением принял к сведению информацию о том, что во время мероприятий в институте Яд Вашем не было сказано о польском участии в борьбе с нацистами, виновниками Холокоста. Только из-за этого я как президент Республики Польша не мог там присутствовать». И добавил, что в рядах польской армии, сражавшейся на фронтах Второй мировой, было немало евреев, о чем, в частности, свидетельствуют Звезды Давида на многих могилах польских военных кладбищ.

Лукаш Ясина, комментируя отказ президента Польши поехать в Иерусалим для участия в юбилейных мероприятиях, также напомнил: «В годы войны Польша потеряла каждого пятого своего гражданина. Большинство погибших в годы Холокоста евреев были польскими гражданами. И нам непонятно, почему в Иерусалиме может выступать, например, президент страны, которая, хотя, и освободила часть Европы, но в 1939 году она выступила на стороне Гитлера. А без этого никакого Холокоста не было бы. Я имею в виду Россию», – уточнил Ясина.

И продолжил: «И для нас неприемлемо, чтобы польский президент, президент страны, граждан которой больше всего погибло в годы Холокоста, не получил бы слова на мероприятиях в Иерусалиме и не смог бы ответить президенту Путину на его “историческую концепцию”, которую он озвучил в декабре прошлого года».

«Польша Путина не поддерживает, и он решил сделать Польшу “козлом отпущения”»

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» также спросила своих польских собеседников, чем, по их мнению, вызвана антипольская кампания в России в годы правления Владимира Путина?

В ответ Витольд Юраш напомнил, что еще несколько лет назад было принято говорить, что напряженные отношения между официальной Москвой и официальной Варшавой не распространяются на рядовых граждан двух стран. «Но это было, что называется, “позавчера”, а сегодня противостояние перешло и на межличностный уровень. Мы друг друга разве что открыто не посылаем “куда подальше”», констатирует он.

Что же касается антипольской пропаганды и на высшем уровне, и в государственных СМИ, то, по мнению Юраша, она объясняется двумя причинами: «Во-первых, отсутствием внешнеполитических и внутриполитических успехов России. А во-вторых, эмоциональным срывом лично Владимира Владимировича, который, как мы знаем, реагирует очень остро. Что, кстати, довольно странно, учитывая его прошлое офицера спецслужб».

Одним из важных пунктов польско-российских разногласий собеседник «Голоса Америки» называет позицию Варшавы и Москвы относительно будущего Украины и Беларуси. «Нам хотелось бы, чтобы Украина и Беларусь стали частью западного сообщества. Но самое главное, чтобы эти страны могли сами определять свое будущее. А это возможно только в условиях свободного общества», – сказал Витольд Юраш. И продолжил, что в России не просто нет свободного общества, но поляки в настоящее время вообще не ассоциируют понятия «свобода» и «демократия» с Россией.

В конце своего комментария Витольд Юраш сказал, что внешняя политика России наиболее эффективна, когда ею занимаются сотрудники министерства иностранных дел, поскольку «российские дипломаты – настоящие профессионалы».

«Совсем другое дело, когда внешней политикой занимается Кремль, ну а когда ею занимается, например, Владимир Соловьев (ведущий телеканала “Россия — 1” – А.П.), то для нас это настоящий подарок. Потому что нас, конечно, есть в чем упрекнуть, но только не в том, что это мы начали Вторую мировую войну. Короче, это настолько тупо, что даже я проводил бы антипольскую пропаганду более профессионально, хотя, разумеется, я бы не стал порочить свою страну», – подытожил он.

В свою очередь Лукаш Ясина заметил, что в Польше многие не понимают, что стало причиной очередных нападок со стороны Кремля. «Нам также не понятно, почему жертвами российской исторической пропаганды стали Чехия, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты Америки?

Наверно, в период затеянного им переустройства политической системы России для Путина историческая тема – самый важный источник легитимности, который дает ему силы и поддержку общества. Поэтому такое большое значение он придает торжественной церемонии в Москве 9 мая, в 75-ю годовщину победы.

Польша Путина не поддерживает, она всегда говорит о своей версии истории, согласно которой – Советский Союз был не освободителем, а одной из тех стран, которая начала Вторую мировую войну», – подчеркнул сотрудник Польского института международных отношений.

Он также отметил, что до сих пор не урегулирован вопрос с произведениями искусства, которые были перемещены из Польши в Советский Союз. «Учитывая это, Владимир Путин и решил сделать Польшу “козлом отпущения”. Ну, и, разумеется, он учел возникшие в последние годы польско-израильские разногласия, и решил переманить на свою сторону Израиль», – считает Лукаш Ясина.

И в заключение он подчеркнул, что в числе высокопоставленных иностранных гостей на мероприятия в Польшу прибудет президент Израиля Реувен Ривлин: «А это означает, что надежды Путина на польско-израильский конфликт не сработали».

Кстати, во время встречи с Анджеем Дудой Ривлин пригласил польского коллегу посетить Иерусалим и подчеркнул, что народ Израиля помнит о том, что во время войны многие поляки спасали евреев. «Сегодня мы хотели бы протянуть руку польскому народу и попросить, чтобы мы снова вернулись на путь, по которому мы пойдем вместе и будем формировать будущее следующих поколений, сохраняя уважение к истории и уважение к миру для толерантности», — сказал президент Израиля.

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