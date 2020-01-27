Комиссия выступила за помилование Наамы Иссахар

Подмосковная комиссия по помилованию посчитала применение помилования к израильтянке Нааме Иссахар целесообразным, сообщила зампред комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.

«Комиссия проголосовала за это решение единогласно», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что Иссахар частично признала свою вину.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в комиссию с просьбой рекомендовать помилование Иссахар.

До этого в Кремле сообщали, что в отношении Иссахар проводятся юридические процедуры. В воскресенье она обратилась к Путину с ходатайством о помиловании – именно отсутствие ее прошения тормозило процесс освобождения.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Днепровский райсуд Киева закрыл дело в отношении члена так называемого севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» и организации «Автоканал Севастополя» Игоря Кучерявого. Об этом 27 января «Крым.Реали» сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым. «Бюро судебной информации» (спецпроект ИА «Центр журналистких расследования») пишет, что дело закрыли из-за истечения срока давности для привлечения к уголовной ответственности. В […]