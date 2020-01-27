Комиссия выступила за помилование Наамы Иссахар

Подмосковная комиссия по помилованию посчитала применение помилования к израильтянке Нааме Иссахар целесообразным, сообщила зампред комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.
«Комиссия проголосовала за это решение единогласно», – передает ее слова РИА «Новости».
Она добавила, что Иссахар частично признала свою вину.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в комиссию с просьбой рекомендовать помилование Иссахар.
До этого в Кремле сообщали, что в отношении Иссахар проводятся юридические процедуры. В воскресенье она обратилась к Путину с ходатайством о помиловании – именно отсутствие ее прошения тормозило процесс освобождения.
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