Комиссия выступила за помилование Наамы Иссахар

27.01.2020, 18:12, Новости дня

Подмосковная комиссия по помилованию посчитала применение помилования к израильтянке Нааме Иссахар целесообразным, сообщила зампред комиссии, уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова.

«Комиссия проголосовала за это решение единогласно», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что Иссахар частично признала свою вину.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в комиссию с просьбой рекомендовать помилование Иссахар.

До этого в Кремле сообщали, что в отношении Иссахар проводятся юридические процедуры. В воскресенье она обратилась к Путину с ходатайством о помиловании – именно отсутствие ее прошения тормозило процесс освобождения.



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