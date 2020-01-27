Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram фото, на котором засветила кольцо на безымянном пальце.

«Вкусный Абу-Даби», – написала она, позируя с десертом в руке.

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Delicious Abu-Dhabi * #emirates

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 26 Янв 2020 в 7:05 PST

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.

Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу «Кто сверху?» на «Новом канале».

В 2018 году телеведущая участвовала в шоу «Танцы со звездами» на «1+1», где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.

О личной жизни Никитюк не распространяется.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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