Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце

Украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в Instagram фото, на котором засветила кольцо на безымянном пальце.
«Вкусный Абу-Даби», – написала она, позируя с десертом в руке.
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Delicious Abu-Dhabi * #emirates
Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком.
Она ведет вместе с Сергеем Притулой шоу «Кто сверху?» на «Новом канале».
В 2018 году телеведущая участвовала в шоу «Танцы со звездами» на «1+1», где с партнером Максимом Ежовым заняла второе место.
О личной жизни Никитюк не распространяется.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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