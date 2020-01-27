Сопредседатели группы по поправкам в Конституцию встретились с юристами

Сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции провели круглый стол с юристами в области конституционного права, сообщил один из сопредседателей, сенатор Андрей Клишас.
«Началась очень непростая дискуссия… Наша задача сегодня – с чисто профессиональным сообществом обсудить юридические вопросы», – сказал Клишас, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в ходе дискуссии планируется обсудить «все сложности», связанные с формулировкой поправок, в том числе, возможность изменения преамбулы, а также организацию процесса общероссийского голосования.
«Время для принятия кулуарных решений прошло. Решение будем принимать только после всестороннего обсуждения. И на самом деле, решение принимать будут люди. Вот в этом состоит сегодня позиция президента. Поэтому юристы сейчас сидят, думают, как правильно, соблюдая все положения 136 статьи, вписать эту процедуру общероссийского голосования, причем не как консультативного голосования, а как голосования, от которого зависит, вступят в силу поправки в Конституцию, которые предлагаются, или нет», – отметил Клишас.
Он отметил, что в планах провести как минимум две встречи с экспертами, так как перед вторым чтением появятся формулировки самих поправок, которые «тоже нужно будет обсудить с коллегами по конституционному праву».
Ранее сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников объяснил подписание закона о поправке к Конституции до голосования.
Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.
23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении должно состояться 11 февраля.
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