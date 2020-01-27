Критиковавший растущие доходы депутатов Илья Яшин на 62% повысил собственное содержание

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин многим москвичам известен критическими высказываниями в адрес властей столицы. Не так давно чиновник осуждал растущие доходы депутатов, а затем стало известно, что он на 62% повысил собственное содержание.

Критиковавший увеличивающиеся траты на содержание правительственного аппарата Илья Яшин в текущем году добился повышения расходов на собственное содержание. Так, сообщается, что в 2018 году на функционирование структуры МО Красносельский выделялось из бюджета около 1,87 млн рублей, а в этом году данная статья выросла почти вдвое, точнее, на 62% – до 3,04 млн. Ещё недавно Яшин выступал за пресечение роста доходов московских депутатов, опираясь на 13-процентное повышение бюджета, которое «уйдёт на оплату авто и банкетов», а вот относительно собственного содержания, увеличившегося ещё больше, умалчивает.

Ранее Илья Яшин заявлял, муниципалитеты на фоне столицы можно сравнивать с «бедными родственниками». По мнению чиновника, из бюджета Москвы местное самоуправление по сути получает «крохи», что несправедливо и требует пересмотра, информирует «ПолитЭксперт».

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