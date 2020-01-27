Сергей Лазарев в Instagram отписался от друзей и закрыл комментарии из-за зависимости от соцсетей

Сергей Лазарев недавно в Instagram закрыл комментарии к фотографиям и отписался от друзей, чтобы преодолеть зависимость от соцсетей. Певец сообщает, он хочет сконцентрироваться на собственной жизни.

Вокалист Сергей Лазарев признается в зависимости от социальных сетей и начал принимать радикальные меры. Недавно в своем Instagram он закрыл все комментарии и отписался от всех подписок. Он рассказал, что блог отнимает у него много времени, он считает, что жил не собственной жизнью, а событиями других людей.

Сейчас Сергей Лазарев не отвлекается от рабочих моментов и семьи картинками из жизни друзей, у него возникло много времени, чтобы понять себя, разобраться с мыслями. Отныне он не раздражается от комментариев подписчиков, навязывающих свои мнения. Певца возмущали сообщения хейтеров, которые учили, как воспитывать детей, давали советы в работе.

Музыкант также сообщил, все, что люди видят в социальных сетях и по телевизору, – это лишь 10% жизни известных людей. Сергей Лазарев не ждет ни от кого похвалы, а хочет жить своей жизнью.

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