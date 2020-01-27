Мать найденных в Шереметьево детей рассказала об издевательствах со стороны их отца

Родная мать оставленных в Шереметьево детей пояснила о совместной жизни с их отцом. Мужчина издевался над женщиной и истязал ее.

Брошенных в Шереметьево детей отправят в Хабаровск, а потом при помощи волонтеров их переправят в Комсомольск-на-Амур. По словам женщины, это необходимо для того, чтобы у них имелась хорошая семья и нормальное детство. Она намерена забрать их к себе, хотя в настоящее время проживает с новым супругом на Дальнем Востоке.

С отцом детей она ранее развелась. Рассказывая о прежнем браке, жительница вспомнила об издевательствах со стороны предыдущего спутника жизни. Он злоупотреблял алкогольные напитки и регулярно издевался над женой. Однажды он вывел одетую в один халат женщину на улицу зимой, привязал ее к дереву и стал бить, позже объяснив свои действия помутнением рассудка. В период совместной жизни житель наносил супруге удары ножом, и все это видели их сыновья. Один из них в какой-то момент лишился речи, и его пришлось обследовать врачам.

Немного ранее в московской авиагавани Шереметьево житель оставил мальчиков 6 и 8 лет, приходившихся ему собственными детьми. В рюкзаке одного из них нашли записку, где родитель извинился за этот поступок, но отметил, по-другому он не мог сделать в связи с якобы плохим материальным положением, что мешало ему содержать сыновей. Позже правоохранители нашли родную их мать, а также разыскали отца, которому изберут меру наказания.

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