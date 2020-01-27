США предложили Китаю помощь в связи с коронавирусом

США готовы оказать Китаю любую необходимую помощь в связи с распространяющимся в стране коронавирусом, сообщил американский президент Дональд Трамп.
«Мы очень тесно общаемся с Китаем по поводу вируса. В США зарегистрировано очень мало случаев, но мы настороже. Мы предложили Китаю и президенту Си (Цзиньпину, – прим. ВЗГЛЯД) любую необходимую помощь», – написал Трамп в своем Twitter.
Власти Китая ранее объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус охватил почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.
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