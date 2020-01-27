Москалькова попросила комиссию помиловать израильтянку Нааму Иссахар

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила комиссию помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную на 7,5 года по делу о наркотиках. Об этом сообщает «Интерфакс».

Иссахар обратилась к Владимиру Путину с прощением о помиловании 26 января.

В апреле 2019 года ее задержали в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку во время перелета из Дели в Тель-Авив. В ее багаже нашли 9,6 г гашиша.

В октябре 2019 года ее приговорили к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотических веществ. Иссахар не отрицала, что у нее в рюкзаке были наркотики, но не признавала вину в контрабанде, поскольку во время пересадки у нее не было доступа к багажу.

В конце января Путин встретился с матерью девушки и пообещал ей, что с ее дочерью «все будет хорошо». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что израильтянке нужно подать прошение о помиловании.

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