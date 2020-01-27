Польша восстановит мемориальную доску воинам УПА на горе Монастырь

Польские власти восстановят на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве в Польше памятную доску с именами воинов Украинской повстанческой армии, погибших в боях с НКВД в 1945 году, которую изуродовали вандалы. Об этом 27 января в Освенциме во время совместного брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой сказал президент Украины Владимир Зеленский. Трансляцию вела пресс-служба Офиса президента Украины в Facebook.

«Украина разблокировала мораторий на поисковые работы, польские эксперты провели первые работы во Львовской области. Следующим шагом будет восстановление польской стороной поврежденной украинской могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту», – сказал Зеленский.

Президент добавил, что отныне в отношениях Украины и Польши будет акцентироваться внимание на том, что объединяет страны.

Заяви Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди для представників ЗМІ. Заяви Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди для представників ЗМІ. Posted by Офіс Президента України on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

Памятная доска с именами воинов УПА была изуродована 20 января 2020 года.

В предыдущие годы в Польше неоднократно уничтожали украинские места памяти и украинские могилы. Из-за этого летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных в Украине поляков. 11 июля 2019 года Дуда призвал Украину отменить мораторий на эксгумацию. 31 августа после встречи с Дудой президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов дать разрешение на эксгумацию захоронений поляков на украинской территории.

27 сентября 2019 года Украина дала формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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