В Одессе с 28 января закроют все школы на карантин

27.01.2020, 17:54, Новости дня

С 28 января все школы города Одесса закроются на карантин из-за превышения эпидемпорога заболеваемости на грипп и ОРВИ. Об этом 27 января сообщил заместитель мэра Одессы Павел Вугельман в Facebook.

«В связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе на только что прошедшем заседании комиссии ТЭБ принято решение с завтрашнего дня закрыть все школы города на двухнедельный карантин», – написал Вугельман.

❗В связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе, на только что прошедшем заседании комиссии ТЭБ…

Posted by Pavel Vugelman on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

Согласно последним данным Минздрава, за 13–19 января в Украине на ОРВИ заболели 142 тыс. человек, из них 60% – дети. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 11 летальных случаев вследствие гриппа.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию «ГОРДОН» рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Днепровский райсуд Киева закрыл дело в отношении члена так называемого севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» и организации «Автоканал Севастополя» Игоря Кучерявого. Об этом 27 января «Крым.Реали» сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым. «Бюро судебной информации» (спецпроект ИА «Центр журналистких расследования») пишет, что дело закрыли из-за истечения срока давности для привлечения к уголовной ответственности. В […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика