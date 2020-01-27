В Одессе с 28 января закроют все школы на карантин

С 28 января все школы города Одесса закроются на карантин из-за превышения эпидемпорога заболеваемости на грипп и ОРВИ. Об этом 27 января сообщил заместитель мэра Одессы Павел Вугельман в Facebook.
«В связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе на только что прошедшем заседании комиссии ТЭБ принято решение с завтрашнего дня закрыть все школы города на двухнедельный карантин», – написал Вугельман.
❗В связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе, на только что прошедшем заседании комиссии ТЭБ…
Posted by Pavel Vugelman on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020
Согласно последним данным Минздрава, за 13–19 января в Украине на ОРВИ заболели 142 тыс. человек, из них 60% – дети. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 11 летальных случаев вследствие гриппа.
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Андрей Волянский в комментарии изданию «ГОРДОН» рассказал, что в этом году в Украине впервые за последние 10 лет от гриппа привито более 1% населения.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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