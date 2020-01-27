Jerry Heil представила припев трека, с которым будет участвовать в нацотборе на «Евровидение 2020»

Украинская певица Jerry Heil представилав Instagram припев трека, с которым будет участвовать в нацотборе на «Евровидение 2020».

«А это просто видео из Stories. Пока нет полного лирик-видео к песне, как и самой песни, буду постить кусочки! Бытует мнение среди людей «традиционного» питания, что веганы агрессивны: нападают на людей, которые едят мясные блюда, с доводами о вегетарианстве, которых никто не спрашивал и так далее. Не знаю, я таких не видела», – рассказала она.

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А це просто відео зі сторіз♥ * Поки немає повного лірик відео до пісні (і самої пісні * ), буду постити шматочки! . Побутує думка серед багатьох людей «традиційного» харчування (нагадую, що я ще два роки тому спокійно їла м’ясо — більше того, я з родини м’ясників), що вегани агресивні: нападають на людей, які їдять м’ясні страви, з аргументами про вегетаріанство, яких ніхто не запитував і тд. Не знаю… я таких не бачила. Був навіть зворотній випадок, коли продавець веганських солодощів (зверніть на це увагу) в моєму місті розповідав мені, що людина — хижак. І я дійсно не запитувала * я просто хотіла сироїдну цукерку * А ви зустрічали таких веганів? . P. S. Сходіть, будь ласка, потім в сторіз — обираємо обкладинку для треку #НЕБЕЙБІ *

Публикация от YouTube * JERRY HEIL (@thejerryheil) 23 Янв 2020 в 7:37 PST

Ранее певица писала, что именно с песней Vegan примет участие в нацотборе.

«Представляете, 2020-й объявлен годом веганов, вы знали? Как совпало, что именно эта тема мне болела так, что я решила написать трек Vegan для выступления на «Евровидении»? Что надоумило? Совпадение?»– написала Jerry Heil.

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УЯВЛЯЄТЕ * 2020 оголошено РОКОМ ВЕГАНІВ, ви знали? Я прочитала про це в @vogue_ukraine ! * Як співпало, що саме ця тема мені боліла настільки, що я вирішила написати трек #VEGAN для виступу на Євробаченні * Що напоумило? Співпадіння? * Інформацією зі мною щойно поділилася підписниця @itssnizhana! Дякую тобi! #пандатім * ♥ * Дякую також @vogue_ukraine за висвітлення соціально важливих тем! . * За чудесну зйомку дякую моїм улюбленим дівчатам @katiaklim & @anna_bezvuhliak та студії @light.studio.photo.space *

Публикация от YouTube * JERRY HEIL (@thejerryheil) 22 Янв 2020 в 10:59 PST

Jerry Heil выступит в первом полуфинале нацотбора, 8 февраля.

Имя исполнителя, который представит Украину на «Евровидении 2020» в Нидерландах, станет известно в финале национального отбора 22 февраля в эфире телеканалов СТБ и «UA:Перший».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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