Упавший в Афганистане самолет мог принадлежать ВВС США, талибы взяли на себя ответственность за крушение

Самолет, который 27 января потерпел крушение в афганской провинции Газни, вероятно, был бортом военно-воздушных сил США. Об этом сообщило в Twitter агентство Pajhwok.
На видеозаписи заметно, что самолет еще дымится.
The plane crashed in #Ghazni province today, no officials word on this aircraft sofar, but sources says, it belongs to US force. #Afghanistan pic.twitter.com/KBUvo1V4xT
— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) January 27, 2020
Движение «Талибан», которое контролирует район падения воздушного судна, взяло на себя ответственность за крушение, пишет Pajhwok. Талибы утверждают, что офицеры и солдаты армии США, находившиеся на борту, погибли.
After almost Five hours #Talban takes the credit of the Aircraft that crashed in #Ghazni province today , in a statement they said few US officers and soldiers were killed. pic.twitter.com/CQ5TJdTOvs
— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) January 27, 2020
Командование американских сил в Афганистане пока не комментировало сообщения о катастрофе.
Утром 27 января СМИ сообщили, что на востоке Афганистана разбился пассажирский самолет, на котором могло находиться от 83 до 110 человек. Он якобы следовал из афганского Герата в столицу Индии Дели. В афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергли информацию о потере своего самолета.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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