Трамп выступил с заявлением по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста

27.01.2020, 17:52, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. По словам президента, в этот день в мире вспоминают «миллионы драгоценных душ, сгинувших в результате ужасных преступлений, совершенных нацистским режимом». «Мы также подтверждаем нашу непоколебимую приверженность борьбе с отвратительным ядом антисемитизма, где бы и как бы он ни проявлялся», – говорится в заявлении президента.

По словам Трампа, в этом году Международный день памяти жертв Холокоста особенно важен, поскольку отмечается 75-я годовщина освобождения лагеря Освенцим. «Оплакивая тех, кто подвергался насилию и пыткам или был убит в Освенциме и других концентрационных лагерях и лагерях смерти, мы также почитаем героев, рисковавших собственной жизнью, а зачастую и жертвовавших своей жизнью, чтобы помочь освободить лагеря. Их жертвы помогли силам свободы одержать верх и сделать так, чтобы эти зверства никогда не повторились», – говорится в заявлении.

«К сожалению, до сих пор есть еврейские мужчины, женщины и дети, сталкивающиеся с преследованием и дискриминацией сегодня, – добавил президент. – В целях борьбы с антисемитизмом в США в декабре 2019 года я издал указ, который поможет противодействовать расистской и антисемитской дискриминации. Мы никогда не будем терпеть антисемитизм, и данная мера подкрепит усилия моей администрации по созданию культуры уважения, в которой глубоко ценится достоинство каждой человеческой жизни».

«В этот день мы призываем мир предаться размышлениям и постараться гарантировать, что мы будем едины в борьбе с нетерпимостью и притеснением людей любой расы, любой религиозной или этнической принадлежности. Для того, чтобы эти ужасные преступления против Бога и человечества никогда не повторились, мы должны решительно настроиться на борьбу со злом и репрессивными режимами с помощью демократии, справедливости и сострадания, которое есть в сердцах всех американцев», – резюмировал президент.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Лишь 19,1% немецких БМП «Пума» находятся в боеготовом состоянии, пишет Bild. Отмечается, что из-за нехватки бронетехники некоторые немецкие командиры уже используют на учениях обычные автомобили. Среди причин низкой боеготовности — нехватка запчастей и сложности в обслуживании. Reuters Немецкая БМП «Пума» уже получила в войсках славу «проблемного ребёнка», пишет Bild. Издание сообщает, ссылаясь на секретные данные […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика