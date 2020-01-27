Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. По словам президента, в этот день в мире вспоминают «миллионы драгоценных душ, сгинувших в результате ужасных преступлений, совершенных нацистским режимом». «Мы также подтверждаем нашу непоколебимую приверженность борьбе с отвратительным ядом антисемитизма, где бы и как бы он ни проявлялся», – говорится в заявлении президента.

По словам Трампа, в этом году Международный день памяти жертв Холокоста особенно важен, поскольку отмечается 75-я годовщина освобождения лагеря Освенцим. «Оплакивая тех, кто подвергался насилию и пыткам или был убит в Освенциме и других концентрационных лагерях и лагерях смерти, мы также почитаем героев, рисковавших собственной жизнью, а зачастую и жертвовавших своей жизнью, чтобы помочь освободить лагеря. Их жертвы помогли силам свободы одержать верх и сделать так, чтобы эти зверства никогда не повторились», – говорится в заявлении.

«К сожалению, до сих пор есть еврейские мужчины, женщины и дети, сталкивающиеся с преследованием и дискриминацией сегодня, – добавил президент. – В целях борьбы с антисемитизмом в США в декабре 2019 года я издал указ, который поможет противодействовать расистской и антисемитской дискриминации. Мы никогда не будем терпеть антисемитизм, и данная мера подкрепит усилия моей администрации по созданию культуры уважения, в которой глубоко ценится достоинство каждой человеческой жизни».

«В этот день мы призываем мир предаться размышлениям и постараться гарантировать, что мы будем едины в борьбе с нетерпимостью и притеснением людей любой расы, любой религиозной или этнической принадлежности. Для того, чтобы эти ужасные преступления против Бога и человечества никогда не повторились, мы должны решительно настроиться на борьбу со злом и репрессивными режимами с помощью демократии, справедливости и сострадания, которое есть в сердцах всех американцев», – резюмировал президент.

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