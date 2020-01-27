Актер Сергей Селин предложил поднять зарплаты журналистам

27.01.2020, 17:51, Разное

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин предложил поощрять сотрудников СМИ за соблюдение баланса между негативными и позитивными новостями. С соответствующим заявлением он выступил на церемонии награждения победителей конкурса «Хорошие новости России», сообщают «Невские Новости».

«Смешное и грустное – всегда рядом. Но везде должен быть баланс. У нас был перекос, когда мы ругали нашу милицию, нашу армию. А сегодня у нас лучшая в мире армия, я считаю. Об этом надо говорить. Журналисты, мы соскучились по хорошим новостям! Может, вам зарплату поднять, чтобы вы замечали больше хорошего?», – сказал «Дукалис».

Коллега Селина по съемочной площадке – Александр Половцев – также обратился к журналистам. Артист призвал работников масс-медиа быть честными, особенно если речь идет об искажении истории. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Польше украинский президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Освенцима, сообщил его офис. Как сообщили в офисе главы украинского государства Зеленский «вместе с другими лидерами делегаций» поставил «зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке», передает РИА «Новости». Напомним, Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика