Актер Сергей Селин предложил поднять зарплаты журналистам

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин предложил поощрять сотрудников СМИ за соблюдение баланса между негативными и позитивными новостями. С соответствующим заявлением он выступил на церемонии награждения победителей конкурса «Хорошие новости России», сообщают «Невские Новости».
«Смешное и грустное – всегда рядом. Но везде должен быть баланс. У нас был перекос, когда мы ругали нашу милицию, нашу армию. А сегодня у нас лучшая в мире армия, я считаю. Об этом надо говорить. Журналисты, мы соскучились по хорошим новостям! Может, вам зарплату поднять, чтобы вы замечали больше хорошего?», – сказал «Дукалис».
Коллега Селина по съемочной площадке – Александр Половцев – также обратился к журналистам. Артист призвал работников масс-медиа быть честными, особенно если речь идет об искажении истории.
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