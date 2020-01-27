Голикова заявила о планах создать около 413 тыс. дополнительных мест в школах

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия» сообщила, что около 413 тыс. дополнительных мест необходимо создать в российских школах. Она также прокомментировала ситуацию с введением бесплатных обедов для школьников начальных классов.

«Сегодня мы оценили: цифра, которую я могу назвать, – это дополнительное создание в школах [новых мест] – 413 тыс. В деньгах это приблизительно 280 млрд рублей», – сказала Голикова, передает ТАСС.

«Эта мера, когда все дети будут получать бесплатное горячее питание, охватит 5,2 млн детей, но, естественно, этот контингент будет расти, поскольку у нас количество детей, приходящих в школу, увеличивается в связи с тем, что у нас были благоприятные годы по рождаемости», – добавила она.

Напомним, Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил обеспечить в школах бесплатное горячее питание для учеников начальных классов.

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