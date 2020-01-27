N-TV — в производстве оружия Китай обошёл Россию и устремился за США

Китай производит больше оружия, чем Россия, хотя и сильно отстаёт от её показателей по экспорту в этой сфере, пишет немецкий телеканал N-TV. Благодаря появлению новых данных, аналитический центр Sipri смог установить, что Китай вышел на второе место в мире по объёмам производства продукции военного назначения после США. Спрос на китайские вооружения постепенно растёт, но пока их главным покупателем остаётся армия Китая.



Reuters

Китай разрабатывает больше оружия, чем Россия, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. До сих пор показатели китайской оборонной промышленности были, скорее, слабыми, но провести точную оценку не представлялось возможным. Теперь шведские учёные впервые смогли это сделать и пришли к выводу о том, что сейчас только одна страна в мире производит больше оружия, чем Китай.

На данный момент китайский оборонный комплекс производит больше, чем любая другая страна на планете, за исключением США — к такому результату пришли исследователи стокгольмского аналитического центра Sipri. Китайские предприятия производят меньше продукции военного назначения, чем американские концерны, но больше, чем вся оборонная промышленность России.

До сих пор шведский аналитический институт не располагал достаточными прозрачными данными об объёмах производства китайского оборонного сектора, однако теперь впервые появились надёжные показатели крупных китайских оборонных концернов за 2015—2017 годы. Четыре учитываемых в исследовании концерна продают продукцию военного назначения на сумму $54,1 млрд, что на $16 миллиардов больше, чем объёмы продаж десяти крупнейших российских предприятий в этой отрасли. Правда, от США Китай всё же значительно отстаёт.

По сравнению с продажами вооружений концернов из других стран, все четыре китайские предприятия находятся в числе 20 крупнейших оборонных концернов мира по состоянию на 2017 год. Три из них даже входят в десятку крупнейших, опережая европейскую группу компаний Airbus. До сих пор в Sipri включали в двадцатку крупнейших мировых компаний 2017 года 11 американских, 6 европейских и 3 российских концерна.

По словам эксперта аналитического центра, исследователи давно подозревали, что китайская оборонная промышленность достигла очень больших масштабов. Однако доступные ранее данные были ненадёжными, и учёные опасались публиковать основанные на них аналитические выкладки. Теперь ситуация изменилась: появились новые источники информации. По данным шведских аналитиков, оборонно-промышленный комплекс Китая насчитывает десять крупных оружейных концернов, а также один исследовательский институт.

В Sipri смогли получить информацию о четырёх из этого десятка предприятий. Она не была представлена напрямую, но эксперты сумели произвести подсчёты, опираясь на открытые данные. Реальная стоимость продаж вооружений Китая должна быть ещё выше и составлять порядка $70—80 млрд, полагают исследователи.

Для получения более полной картины необходима информация о других шести китайских оборонных концернах. Однако, даже опираясь на сведения о четырёх предприятиях, аналитики с уверенностью утверждают, что Китай занимает второе место в мире по производству вооружений.

При этом самым крупным покупателем является сама КНР, пишет немецкий телеканал N-TV. «Почти все вооружения, которые производит Китай, покупаются внутри страны китайскими военными», — рассказал эксперт центра Sipri. Причина этого в том, что Пекин хочет стать полностью независимым от других государств в производстве оружия и технологий для армии.

В то же время отмечается тенденция к росту спроса на продукцию китайского оборонного сектора за рубежом. Впрочем, Китаю пока далеко до экспортных показателей РФ в этой отрасли, уверены исследователи.

Начиная с 1960-х годов Китай вкладывает крупные суммы в модернизацию своей оборонной промышленности. Ещё более активно этим занялись после 1999 года. В отличие от большинства западных компаний китайские оборонные концерны концентрируются на определённых секторах производства, таких как авиация или системы наземного базирования.

В исследовании Sipri учитываются продажи продукции военного назначения и оказание услуг её покупателям как внутри страны, так и за рубежом. Большинство оборонных концернов наряду с вооружениями также продают другую продукцию для гражданского рынка, уточняет N-TV.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Польше украинский президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения Освенцима, сообщил его офис. Как сообщили в офисе главы украинского государства Зеленский «вместе с другими лидерами делегаций» поставил «зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке», передает РИА «Новости». Напомним, Зеленский после встречи с польским лидером Анджеем Дудой заявил, […]