Володин передал Роухани приветствие от Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани и передал ему приветствие от российского лидера Владимира Путина, информирует пресс-служба Госдумы.

Об этом информирует ТАСС.

Володин в понедельник работает в Тегеране, где уже встретился с председателем Меджлиса Ирана Али Лариджани.

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