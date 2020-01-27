Володин передал Роухани приветствие от Путина

27.01.2020, 17:44, Новости дня

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани и передал ему приветствие от российского лидера Владимира Путина, информирует пресс-служба Госдумы.

Об этом информирует ТАСС.

Володин в понедельник работает в Тегеране, где уже встретился с председателем Меджлиса  Ирана Али Лариджани.



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