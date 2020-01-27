Володин передал Роухани приветствие от Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани и передал ему приветствие от российского лидера Владимира Путина, информирует пресс-служба Госдумы.
Об этом информирует ТАСС.
Володин в понедельник работает в Тегеране, где уже встретился с председателем Меджлиса Ирана Али Лариджани.
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