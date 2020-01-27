«Мне жаль королеву». Отец Меган Маркл поддержал критику в адрес дочери

Отец герцогини Сассекской Меган Томас Маркл считает оправданной критику в адрес дочери и ее мужа – принца Гарри – из-за решения сложить королевские полномочия. Об этом он сообщил 27 января в эфире передачи Good Morning Britain.

«Выходя замуж за принца Гарри, Меган должна была понимать, что становится частью королевской семьи. Это была жизнь Гарри, и у Меган должна была быть такая же жизнь, – заявил отец герцогини Сассекской в эфире утреннего шоу. – Приняв решение [сложить королевские полномочия], они обидели королеву, они обидели королевскмх особ».

По словам Маркла, ему стыдно за поступки герцога и герцогини Сассекских. «И мне очень жаль королеву», – подчеркнул он.

Комментируя нападки британской прессы на Меган якобы из-за ее цвета кожи, Маркл подчеркнул, что никогда не замечал проявлений расизма по отношению к дочери. «Я вообще не заметил этого в Англии», – признался он.

Как отмечает издание Independent, в 2016 году, будучи в статусе подруги принца Гарри, Маркл подверглась критике на «первой полосе национальной газеты», а в интернете появилось множество расистских и сексистских высказываний в ее адрес. Это вынудило принца Гарри обратиться к прессе с требованием «прекратить волну преследований по отношению к Меган».

Во время утреннего интервью отец герцогини Сассекской поддержал критику в адрес Меган и Гарри за использование ими частных самолетов. По мнению британцев, герцог и герцогиня Сассекские проявляют двуличие, используя для перелетов частные самолеты и одновременно выступая за экологичность транспорта. «Критика оправдана, нужно отвечать за то, что проповедуешь», – считает Маркл.

По словам отца герцогини Сассекской, он намерен ежемесячно давать интервью в надежде, что «дочь протянет ему руку».

«Давай сядем и разберемся с этим», – обратился он к дочери с телеэкрана. Маркл также пригласил своего зятя – принца Гарри – прилететь к нему, чтобы обсудить все обиды. Причиной разногласий между Меган и ее отцом стали фотографии, которые он передал прессе накануне бракосочетания дочери в 2018 году. После этого королевская семья запретила отцу Меган появляться на церемонии.

«Пока неизвестно, заплатили ли Томасу за интервью GMB, но, как говорят, он получил пятизначную сумму за участие в документальном фильме», – так прокомментировало интервью Маркла издание Daily Mail.

ВИДЕОТомас Маркл раскритиковал дочь в эфире утреннего шоу на британском канале

Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе. Ее мать – бывший социальный работник, афроамериканка Дория Редланд. Отец – бывший голливудский осветитель, ирландец Томас Маркл. В 1987 году родители Меган Маркл развелись.

В прошлом Меган Маркл – американская актриса и модель. Ее можно увидеть в популярном сериале «Форс-мажоры», первая серия которого вышла на экраны в 2011 году. После седьмого сезона Меган покинула сериал, готовясь к свадьбе с принцем.

18 мая 2018 года Маркл вышла замуж за принца Гарри. Для Меган это второй брак. С 2011-го по 2013 год она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены «начать новую жизнь».

Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав решение отказаться от королевских полномочий «прыжком в неизвестность».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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