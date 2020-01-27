Оржель призвал нардепов ускорить рассмотрение законопроекта о запрете пластиковых пакетов

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель призвал депутатов комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования ускорить рассмотрение законопроекта № 2051-1 «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Законопроект находится в комитете на рассмотрении ко второму чтению с 12 ноября 2019 года.
Оржель обращает внимание на важность скорейшего принятия законопроекту, учитывая быстрые темпы загрязнения пластиком окружающей среды и увеличение территорий свалок.
«Ограничение обращения пластиковых пакетов является первой стадией иерархии обращения с отходами, потому что он предотвращает их образование. Следовательно, законопроект предлагает устранение не последствий, а причины образования проблемы», – отметил министр.
Он подчеркнул, что Министерство неоднократно говорило о необходимости скорейшего ограничения использования пластиковых пакетов и ввода в действие запрета с 2021 года.
Оржель считает необходимым ввести запрет и на оксо-биоразлагаемые пакеты, потому что они наносят вред окружающей среде из-за быстрого распада микропластика, который затем попадает в воду и почву.
Чиновник предложил запретить бесплатное распространение пластиковых пакетов с момента вступления в силу принятого закона.
«Настойчивость народных депутатов в решении этого и других экологических вопросов поможет защитить окружающую среду и построить чистое будущее для наших детей», – добавил министр энергетики и окружающей среды.
В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.
19 декабря 2018 года Европейский парламент и Совет Европы пришли к политическому соглашению о новых мерах по борьбе с мусором, загрязняющим морскую среду. Соглашение основано на плане действий, принятом в 2015 году.
В Евросоюзе к 2021 году должны запретить использование одноразовых пластиковых столовых приборов (вилки, ножи, ложки и палочки для еды), одноразовых пластиковых тарелок, соломинок, ватных палочек из пластика.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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