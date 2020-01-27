Мария Кожевникова поделилась фотографиями из семейного архива в день рождения мужа и сына

Вчера был особенный день для актрисы Марии Кожевниковой. Двойной праздник — день рождения мужа Евгения и сына Максима, которому исполнилось 5 лет. О качествах, которые заставляют ее гордиться сыном, Мария рассказала в трогательном посте с поздравлениями в Instagram.

Родить любимого сына от любимого мужчины, да ещё и в день его рождения, это и есть счастье! Макусик, ты мой настоящий подарок! Ребенок, которого не надо воспитывать, да такое бывает.:) В свои 5 лет ты настоящий мужик, причем, в этом нет моей заслуги. Самостоятельный, ответственный, надежный, добрый, смелый, честный, терпеливый, любящий… Ты лучший брат на свете! Никогда не забуду, как недавно ты «спас» старшего. Весь расцарапанный подбежал ко мне и сказал, что Ваня не виноват, ты просто упал с лестницы… и это было так трогательно, так как обманывать у тебя не получается и первой фразой ты сразу «сдал поляну». И я очень ценю твою помощь с младшим. Ты единственный, кто может уложить Василька спать за минуту и уже без подмигивания чувствуешь, когда мне нужна твоя помощь. Ты замечательный сын! Все самые ответственные задания я даю тебе, потому что на все 100 процентов уверена, что выполнишь! И про стакан воды — я знаю точно, кто мне его подаст,

— написала Мария в сети, сопроводив публикацию фотографиями из личного архива.

Мария Кожевникова с сыном Максимом Максим Максим с отцом Евгением Васильевым

Напомним, Мария Кожевникова вышла замуж за бизнесмена Евгения Васильева в 2013 году. 9 января 2014 года на свет появился их первенец — сын Иван, а 26 января 2015-го — сын Максим. Долгое время Мария скрывала личность мужа и не показывала его фотографий. Первое интервью они с Евгением дали журналу HELLO!.

Женя — бизнесмен, специалист в области IT-технологий. Он далек от творчества, но его мнением я очень дорожу. Могу нахваливать его очень долго, но самое главное — я его безумно люблю и впервые в жизни ощущаю себя как за каменной стеной. Причем я за ней не прячусь, а просто знаю, что она есть. И это знание дает мне свободу. Благодаря мужу я стала более раскрепощенной, избавилась от каких-то мелких страхов — например, когда элементарно шину на дороге проколола, а позвонить некому. Я привыкла, что в сложных ситуациях все, наоборот, звонят мне и просят о помощи. Приезжаю и все разруливаю. Но сама такого тыла за своей спиной никогда не ощущала. С появлением в моей жизни Жени я постепенно осознала, что теперь у меня есть «стена», которая всегда защитит, — рассказывала Мария.

Осенью 2015-го Мария вновь приняла участие в съемке HELLO! и в интервью рассказала о том, как она решилась стать мамой второй раз всего через год после рождения первого сына, о помощи мужа и воспитании.

Самые радикальные изменения произош­ли еще после рождения первого сына — Ванечки. А с Максимкой я уже была готова ко всему и встретила его во всеоружии. Мне очень близка пословица, что мама рождается вместе со своим ребенком. Всю жизнь я куда-то стремилась, делала больше, чем могу. Видимо, родители завели эту пружину во мне еще года в четыре, когда отдали меня в профессиональный спорт. Я как начала вкалывать, так и не могла остановиться. Мысли о семье и детях всегда откладывала на потом. Но, когда появляется ребенок, все меняется: то, чем ты жил до этого, отступает на задний план, и возникает гармония, равновесие, состояние какого-то космоса. По крайней мере, со мной так произошло. Иногда думаю, что, наверное, нужно было пораньше об этом задуматься,

— рассказывала Мария в интервью.

В 2017 году на свет появился третий ребенок актрисы — Василий. Его фотографиями ни в сети, ни на страницах глянцевых изданий Кожевникова пока не делилась.

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