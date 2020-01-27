Ченнинг Татум, Джесси Джей и другие на афтепати Grammy 2020

Главными гостями вечеринки были Ченнинг Татум и Джесси Джей. Влюбленные по каким-то причинам пропустили саму церемонию, зато после с удовольствием присоединились к веселью. Они не скрывали своих чувств и вместе позировали фотографам. Джесси выглядела великолепно в полосатом брючном костюме нараспашку.

Джесси и Ченнинг Джесси Джей Ченнинг выбрал для выхода в свет черную рубашку и брюки с принтом в виде географической карты. Актер пребывал в прекрасном расположении духа: накануне стало известно о завершении его бракоразводного процесса с Дженной Дьюэнн — бывшие супруги наконец сумели договориться о совместном воспитании 6-летней дочери Эверли. До этого у них были разногласия относительно времени, проведенного с каждым из родителей. Теперь же Ченнинг может выдохнуть и полностью посвятить себя новой возлюбленной — Джесси Джей.

Ченнинг и Деннис КуэйдНапомним, отчасти из-за затянувшегося развода у Татума и Джей возникли проблемы в отношениях — они на два месяца расставались, поскольку Ченнингу нужно было много времени проводить в Лос-Анджелесе ради общения с дочерью Эверли и из-за необходимости посещать судебные слушания, а Джесси предпочитала жить в Англии. Сейчас же все встало на свои места.

Деннис Куэйд Шон РоссПоявился на афтерпати «Грэмми» и сын Пирса Броснана, 23-летний Дилан, со своей девушкой Эйвери Уилесс. Они вместе уже около трех лет, Эйвери — художница, писательница и режиссер. Дилан надел на мероприятие брючный костюм в клетку, а его подруга — черное мини-платье.

Дилан и Эйвери

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