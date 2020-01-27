На Луну могут запустить два ровера, способных работать вместе

Несколько дней назад был согласован контракт между европейским космическим агентством и французской компанией Comex – уже вскоре начнется 2-годичный проект Trailer, согласно которому специалисты протестируют возможность совместной работы между двумя роверами во время будущих лунных миссий.

Система, состоящая из двух роверов, может дистанционно управляться как с Земли, так и с лунной станции на орбите. Аппаратам будет необходимо работать вместе, занимаясь поиском полезных ресурсов на поверхности спутника. Найденные вещи могут помочь в выживании возможной будущей колонии. Роверы под названием Tractor и Wain имеют разные функции и строение: первый является «гибким и мощным», а вот второй можно считать «активным трейлером» — несмотря на ограниченность при передвижении, его можно использовать в качестве научной лаборатории, сохранив и изучив все необходимые образцы.

В ESA уже рассказали, как вышеназванные аппараты смогут работать на лунной поверхности. Проект продлится до 2022 года: в нем будут участвовать представители Comex, а также немецкие и австрийские ученые.

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