Павлик назвал дату свадьбы с молодой пассией

27.01.2020, 17:30, Новости дня

Украинский певец Виктор Павлик назвал дату свадьбы с молодой пассией. Об этом сообщается в Telegram-канале телеведущей Соломии Витвицкой «Особливе с Соломією».

«Свадьбу Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отпразднуют уже 10 июня. Поэтому галантный жених уже готовится. Виктор мне признался, что кофе в постель приносит любимой регулярно. Признался, что дома практически не готовят», – говорится в Telegram-канале Витвицкой.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы.

Репяхова рассказала в начале августа 2019-го, что встречается с певцом четыре года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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