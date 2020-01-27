Названа предварительная причина пожара в здании Минкульта

По предварительным данным, причиной пожара в административном здании Министерства культуры, молодежи и спорта в Киеве стала неисправность проводки. Об этом 27 января сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины в Facebook.

«По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки, что и повлекло задымление здания», — говорится в сообщении.

Во время пожара в здании Минкульта дежурили военнослужащие Нацгвардии, которые и эвакуировали 220 человек, находящихся в здании, а также вызвали пожарных и скорую.

#ВАЖЛИВОУ будівлі Мінкульту сталася пожежа: нацгвардійці евакуювали 220 осіб до приїзду рятувальників27 січня о 10:14… Posted by Національна гвардія України on Esmaspäev, 27. jaanuar 2020

Утром, 27 января, по улице Ивана Франко, 19, в трехэтажном здании на третьем этаже Министерства культуры возникло задымление в результате возгорания в подвальном помещении здания. В 11.03 пожар в подвальном помещении здания Министерства культуры локализовали на площади 30 м². Пострадавших в результате инцидента нет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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