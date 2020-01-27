Дочь Кристины Орбакайте удивила Аллу Пугачеву шпагатом на пляже в Майами

Кристина Орбакайте отправилась на отдых с дочерью Клавдией в Майами. Там девочка показала свой шпагат, восхитив подписчиков в Сети, а также свою знаменитую бабушку Аллу Пугачеву.

Близкие родственницы Примадонны в настоящее время находятся на отдыхе в Майами. На своей странице в социальной сети Instagram Кристина Орбакайте продемонстрировала спортивные успехи Клавдии, которую родила от предпринимателя Михаила Земцова. На пляже девочка выполнила ряд переворотов через голову, при этом опираясь на руки. Далее внучка Примадонны показала отличный шпагат, чем привела в восхищение не только поклонников, но и родную бабушку. Знаменитость не смогла остаться равнодушной к ролику с участием девочки, написав: «Умничка моя».

У Кристины Орбакайте несколько детей. В 1991 году у нее появился сын Никита от музыканта Владимира Преснякова, с которым звезда строила отношения некоторое время. Руслану Байсарову в 1998 году она подарила сына Дени. Клавдия родилась у знаменитости восемь лет назад в браке с Михаилом Земцовым. Ее дочь растет разносторонней личностью. Не так давно пользователи узнали о вокальном таланте девочки. Способности внучки нынешней супруги Максима Галкина привели в восторг фанатов, которые назвали ее «божьим созданием» и «чудом природы».

Кристина Орбакайте прежде посетила вечеринку, которую Игорь Николаев организовал в Майами специально для друзей, не сумевших посетить празднование его дня рождения в России. Певица спела вживую на этом торжестве ряд композиций из своего репертуара.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Отгремела церемония награждения премии «Грэмми». Посетившая ее актриса Приянка Чопра поразила присутствующих эффектной внешностью и пикантным нарядом с глубоким декольте. «Грэмми» является одной из самых престижных в мире, и многие ждали церемонию награждения. Большую часть статуэток получила певица Билли Айлиш. Ариана Гранде пришла на мероприятие в образе Золушки: пышный наряд серого цвета превратил знаменитость в […]