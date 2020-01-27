Названо число семей-претендентов на материнский капитал за первого и второго ребенка в 2020 году

Более 1,1 млн семей получат материнский капитал на первого и второго ребенка в 2020 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова также добавила, что в этом году 2,4 млн россиян могут претендовать на пособие на детей от 3 до 7 лет. Расходы бюджета на эту меру поддержки составят порядка 159 млрд рублей, передает РИА «Новости».

При этом, сообщила она, около 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, передает ТАСС.

«По различным экспертным оценкам, количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, по 2018 году составляет порядка 18,5 млн человек, среди них – основная часть – это семьи, которые имеют детей, это порядка 70-80%», – сказала она.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новых мерах российских властей по борьбе с бедностью.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В результате пожара, который 27 января вспыхнул на лодочном причале на берегу реки Теннесси в американском штате Алабама, погибло не менее восьми человек. Об этом сообщили в пожарном департаменте Скоттсборо, информирует СNN. Семерых человек, спасавшихся вплавь, госпитализировали, у них переохлаждение и легкие травмы. Пожарные пытаются установить точное количество людей, находившихся на судах во время пожара. Они […]