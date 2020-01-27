«Крыша едет»: Сын Елены Яковлевой Денис Шальных рассказал об ухудшившемся состоянии здоровья

Единственный сын отечественной киноактрисы Елены Яковлевой на странице в Instagram пояснил об ухудшившемся состоянии здоровья. По словам Дениса Шальных, болеет он редко, но когда это происходит, то буквально «едет крыша», а слабость не позволяет управлять «генерирующимися флешбэками».

Денис Шальных не часто жалуется на здоровье, но и его, как и любого другого человека, иногда «сваливает» простуда. Вероятно, сейчас у сына Яковлевой именно один из таких редких случаев, так как он рассказывает подписчикам в соцсети о ломоте в теле, воспалённых лимфоузлах и «неподъёмной» голове. Последний фактор влияет на выстраивание «ассоциативных цепочек», которые Шальных обычно «душит изначально», но сейчас чувствует, что «крыша едет», так как из-за сильной слабости он просто не в состоянии контролировать мыслительный процесс.

К тому же, как признался Денис Шальных, болеет он в одиночестве, и за ним некому ухаживать, что явно не прибавляет оптимизма. Сын Елены Яковлевой давно живёт отдельно от семьи, поэтому на постоянную поддержку матери, вероятно, рассчитывать не приходится. Ранее он был официально женат, но брак распался, чему, по слухам, причиной стала супружеская измена.

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