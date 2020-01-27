Nvidia планирует заполнить пробел между GTX 1650 и GTX 1650 Super новой видеокартой

27.01.2020, 17:21, Разное

Фирма Nvidia не так давно презентовала видеокарту GTX 1650 Super. Продукт считается наилучшим в своем классе.
GTX 1650 Super своими характеристиками преобладает над GTX 1650, но отстает от GTX 1660 на 5-10%. Маловероятно, что выйдет модель GTX 1650 Ti, но таков адаптер уже замечен в базе Geekbench. Разговор идет о ноутбуке и 3D-карте. Видеокарта имеет 4 Гб памяти и 1024 ядер CUDA.

Проведя параллель, у GTX 1650 Super есть 1280 ядер CUDA, а у GTX 1650 — 896. Итого, GTX 1650 Ti имеет право на существование, но станет фигурировать между GTX 1650 и образцом Super. Так что такая видеокарта, скорее всего, появится, принимая во внимание пробел между младшими платами. Также многие эксперты считают, что название для нее выбрали весьма странное.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В афганской провинции Газни потерпел крушение военный самолет "Бомбардье Е-11" (подробнее о том, что это за самолет тут http://www.airwar.ru/enc/spy/e11.html). Машина упала на территории контролируемой Талибаном. Видео упавшего самолета — https://twitter.com/TGhazniwal/status/1221775610466439169До сих пор нет ясности, кто летел на этом самолете и сколько человек погибло в катастрофе (есть сообщения о как минимум двух погибших пилотах). Также нет […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика