Nvidia планирует заполнить пробел между GTX 1650 и GTX 1650 Super новой видеокартой

Фирма Nvidia не так давно презентовала видеокарту GTX 1650 Super. Продукт считается наилучшим в своем классе.

GTX 1650 Super своими характеристиками преобладает над GTX 1650, но отстает от GTX 1660 на 5-10%. Маловероятно, что выйдет модель GTX 1650 Ti, но таков адаптер уже замечен в базе Geekbench. Разговор идет о ноутбуке и 3D-карте. Видеокарта имеет 4 Гб памяти и 1024 ядер CUDA.

Проведя параллель, у GTX 1650 Super есть 1280 ядер CUDA, а у GTX 1650 — 896. Итого, GTX 1650 Ti имеет право на существование, но станет фигурировать между GTX 1650 и образцом Super. Так что такая видеокарта, скорее всего, появится, принимая во внимание пробел между младшими платами. Также многие эксперты считают, что название для нее выбрали весьма странное.

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